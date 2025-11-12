Cégjegyzék
Intuit
Intuit UX tervező Fizetések Israel helyen

A medián UX tervező kompenzációs in Israel csomag a Intuit cégnél összesen ₪620K yearként. Tekintsd meg a Intuit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Medián fizetési csomag
Intuit
Product Designer
Összesen évente
₪620K
Szint
Staff Product Designer
Alapbér
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Bónusz
₪64.4K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
13 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Intuit cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy UX tervező pozícióra a Intuit cégnél in Israel évi ₪765,793 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Intuit cégnél a UX tervező szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪534,745.

