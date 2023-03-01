Cégkönyvtár
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Fizetések

Intesa Sanpaolo fizetési tartománya $15,558 teljes kompenzációban évente Pénzügyi elemző alsó végén $93,254 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Intesa Sanpaolo. Utoljára frissítve: 8/13/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $47.7K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Pénzügyi elemző
$15.6K
Emberi erőforrások
$81.1K

Projektmenedzser
$85.7K
Kiberbiztonság elemző
$80.1K
Megoldásépítész
$93.3K
Műszaki szakíró
$39.8K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Intesa Sanpaolo-nél a Megoldásépítész at the Common Range Average level, évi $93,254 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Intesa Sanpaolo-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $80,056.

Egyéb források