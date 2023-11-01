Cégjegyzék
International SOS
International SOS Fizetések

A International SOS fizetése $70,614 éves teljes kompenzációtól egy Adattudós pozícióhoz az alsó végén $150,000-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a International SOS. Utoljára frissítve: 9/5/2025

$160K

Értékesítés
Median $150K
Adattudós
$70.6K
Informatikus (IT)
$94.1K

Programvezető
$74.6K
Projektmenedzser
$127K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a International SOS cégnél: Értékesítés évi $150,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A International SOS cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $94,063.

