Interactive Brokers Fizetések

A Interactive Brokers cégnél a RSUs 7 éves vesting ütemezés alá tartozik:

10 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 10.00 % éves )

15 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 15.00 % éves )

15 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 15.00 % éves )

15 % a következő időszakban válik esedékessé: 4th - ÉV ( 15.00 % éves )

15 % a következő időszakban válik esedékessé: 5th - ÉV ( 15.00 % éves )

15 % a következő időszakban válik esedékessé: 6th - ÉV ( 15.00 % éves )