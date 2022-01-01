Cégjegyzék
Interactive Brokers
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Interactive Brokers Fizetések

A Interactive Brokers fizetése $11,558 éves teljes kompenzációtól egy Informatikus (IT) pozícióhoz az alsó végén $400,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Interactive Brokers. Utoljára frissítve: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Kiberbiztonsági elemző
Median $280K
Szoftvermérnöki vezető
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Üzleti műveletek
$109K
Adatelemző
$116K
Adattudós
$132K
Emberi erőforrás
$85.4K
Informatikus (IT)
$11.6K
Jogi
$106K
Marketing
$106K
Terméktervező
$174K
Termékmenedzser
$99.5K
Projektmenedzser
$189K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

10%

ÉV 1

15%

ÉV 2

15%

ÉV 3

15%

ÉV 4

15%

ÉV 5

15%

ÉV 6

15%

ÉV 7

Részvény típus
RSU

A Interactive Brokers cégnél a RSUs 7 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 10% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (10.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 6th-ÉV (15.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 7th-ÉV (15.00% éves)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Interactive Brokers cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $400,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Interactive Brokers cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $160,026.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Interactive Brokers cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Robinhood
  • PJT Partners
  • Affirm
  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/interactive-brokers/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.