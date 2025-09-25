Cégjegyzék

Interac Cybersecurity Analyst Fizetések

A medián Cybersecurity Analyst kompenzációs csomag a Interac cégnél összesen CA$114K yearként. Tekintsd meg a Interac teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Interac
Cybersecurity Analyst
Toronto, ON, Canada
Összesen évente
CA$114K
Szint
hidden
Alapbér
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$10.4K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Mik a karrierszintek a Interac?

CA$225K

Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozícióra a Interac cégnél évi CA$140,477 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Interac cégnél a jobFamilies.Cybersecurity Analyst szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$113,939.

Egyéb források