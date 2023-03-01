Cégkönyvtár
Interac
Interac Fizetések

Interac fizetési tartománya $54,953 teljes kompenzációban évente Informatikus alsó végén $100,269 Kiberbiztonság elemző felső végén között terjed.

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $87.1K
Termékvezető
Median $60K
Adattudós
$65.4K

Informatikus
$55K
Programmenedzser
$81.1K
Kiberbiztonság elemző
$100K
GYIK

Највише плаћена улога пријављена у Interac је Kiberbiztonság elemző at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $100,269. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Interac је $73,280.

