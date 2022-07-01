Cégjegyzék
Intellum
Intellum Fizetések

A Intellum fizetése $99,615 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $182,408-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Intellum. Utoljára frissítve: 11/25/2025

Termékmenedzser
$182K
Szoftvermérnök
$99.6K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Intellum cégnél: Termékmenedzser at the Common Range Average level évi $182,408 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Intellum cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $141,011.

