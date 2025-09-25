Cégjegyzék
Intellia Therapeutics
Intellia Therapeutics Orvosbiológiai mérnök Fizetések

Az átlagos Orvosbiológiai mérnök teljes kompenzáció in United States a Intellia Therapeutics cégnél $90.2K és $131K yearként között mozog. Tekintsd meg a Intellia Therapeutics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

$102K - $119K
United States
$90.2K$102K$119K$131K
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Orvosbiológiai mérnök pozícióra a Intellia Therapeutics cégnél in United States évi $130,900 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Intellia Therapeutics cégnél a Orvosbiológiai mérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $90,200.

