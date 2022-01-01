Cégjegyzék
Intel
Intel Fizetések

A Intel fizetése $36,403 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $818,056-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Intel. Utoljára frissítve: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnök
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Biztonsági Szoftvermérnök

DevOps Mérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Kripto Mérnök

Rendszermérnök

Videojáték Szoftvermérnök

Kutató Tudós

MI Kutató

MI Mérnök

Embedded Systems Software Engineer

Hardvermérnök
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Termékmenedzser
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Adattudós
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Műszaki programvezető
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Műszaki Projektvezető

Szoftvermérnöki vezető
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Gépészmérnök
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Megoldástervező
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Termékmarketing Vezető

Terméktervező
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Pénzügyi elemző
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Programvezető
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Vegyészmérnök
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Villamosmérnök
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Üzleti elemző
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Emberi erőforrások
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Anyagmérnök
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Értékesítés
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Területi Értékesítési Vezető

Ügyfélmenedzser

Üzletfejlesztés
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Üzleti műveletek
Median $151K
Üzleti műveletek vezető
Median $201K
Adattudományi vezető
Median $262K
Optikai mérnök
Median $239K
Terméktervezési vezető
Median $290K
Projektmenedzser
Median $57.8K
Könyvelő
Median $137K

Technical Accountant

Adminisztratív asszisztens
Median $95.2K
Grafikus tervező
Median $235K
Értékesítési mérnök
Median $201K
Jogi
Median $300K
Vezérkari főnök
$220K
Építőmérnök
$231K

Construction Engineer

Automatizálási mérnök
$230K
Ügyfélszolgálat
$103K
Adatelemző
$71.7K
Létesítményvezető
$118K
Divatervező
$76.4K
Ipari tervező
$156K
Vezetési tanácsadó
$120K
ÉGV mérnök
$180K
Prompt Engineer
$469K
Toborzó
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Műszaki író
$44.2K
UX kutató
$37.7K
Kockázati tőkebefektető
$166K
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Intel cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Intel cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Intel cégnél: Szoftvermérnök at the Fellow level évi $818,056 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Intel cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $188,939.

