Cégkönyvtár
Integral Ad Science
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Integral Ad Science Fizetések

Integral Ad Science fizetési tartománya $105,525 teljes kompenzációban évente Értékesítés alsó végén $320,390 Informatikus felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Integral Ad Science. Utoljára frissítve: 8/10/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $175K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Termékvezető
Median $165K
Informatikus
$320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Értékesítés
$106K
Szoftverfejlesztési vezető
$269K
Megoldásépítész
$159K
Technikai projektmenedzser
$131K
UX kutató
$109K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Integral Ad Science-nél a Informatikus at the Common Range Average level, évi $320,390 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Integral Ad Science-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $162,100.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Integral Ad Science-nél

Kapcsolódó cégek

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források