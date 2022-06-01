Cégkönyvtár
Intapp
Intapp Fizetések

Intapp fizetési tartománya $72,507 teljes kompenzációban évente Könyvelő alsó végén $233,825 Informatikus felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Intapp. Utoljára frissítve: 8/10/2025

$160K

Termékdizájner
Median $108K
Termékvezető
Median $144K
Könyvelő
$72.5K

Informatikus
$234K
Marketing
$102K
Termék dizájn vezető
$95.5K
Projektmenedzser
$164K
Értékesítés
$120K
Szoftverfejlesztő
$119K
Szoftverfejlesztési vezető
$129K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Intapp-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

