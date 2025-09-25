Cégjegyzék
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in Canada a Intact Financial Corporation cégnél CA$217K és CA$302K yearként között mozog. Tekintsd meg a Intact Financial Corporation teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CA$232K - CA$274K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CA$217KCA$232KCA$274KCA$302K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

CA$225K

Mik a karrierszintek a Intact Financial Corporation?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Intact Financial Corporation cégnél in Canada évi CA$302,009 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Intact Financial Corporation cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$216,827.

Egyéb források