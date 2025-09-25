Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Canada csomag a Intact Financial Corporation cégnél összesen CA$77.4K yearként. Tekintsd meg a Intact Financial Corporation teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Intact Financial Corporation
Software Developer 1
Montreal, QC, Canada
Összesen évente
CA$77.4K
Szint
L4
Alapbér
CA$77.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
0 Év
GYIK

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Szoftvermérnök på Intact Financial Corporation in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$136,569. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Intact Financial Corporation för Szoftvermérnök rollen in Canada är CA$77,099.

