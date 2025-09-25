Cégjegyzék
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Pénzügyi elemző Fizetések

Az átlagos Pénzügyi elemző teljes kompenzáció in Canada a Intact Financial Corporation cégnél CA$123K és CA$172K yearként között mozog. Tekintsd meg a Intact Financial Corporation teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CA$133K - CA$161K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CA$123KCA$133KCA$161KCA$172K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

CA$225K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Mik a karrierszintek a Intact Financial Corporation?

GYIK

The highest paying salary package reported for a Pénzügyi elemző at Intact Financial Corporation in Canada sits at a yearly total compensation of CA$171,602. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intact Financial Corporation for the Pénzügyi elemző role in Canada is CA$122,784.

