Cégjegyzék
Intact Financial Corporation
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adattudományi vezető

  • Összes Adattudományi vezető fizetés

Intact Financial Corporation Adattudományi vezető Fizetések

A medián Adattudományi vezető kompenzációs in Canada csomag a Intact Financial Corporation cégnél összesen CA$178K yearként. Tekintsd meg a Intact Financial Corporation teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Összesen évente
CA$178K
Szint
-
Alapbér
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$22.7K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
16 Év
Mik a karrierszintek a Intact Financial Corporation?

CA$225K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adattudományi vezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudományi vezető pozícióra a Intact Financial Corporation cégnél in Canada évi CA$202,131 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Intact Financial Corporation cégnél a Adattudományi vezető szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$175,088.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Intact Financial Corporation cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Square
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források