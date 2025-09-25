Cégjegyzék
Instacart
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Megoldástervező

  • Összes Megoldástervező fizetés

Instacart Megoldástervező Fizetések

A Megoldástervező kompenzáció in Canada a Instacart cégnél összesen CA$251K yearként a L5 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$188K. Tekintsd meg a Instacart teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Megtekintés 3 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

CA$226K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

50%

ÉV 1

50%

ÉV 2

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (50.00% éves)

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Megoldástervező ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Data Architect

Cloud Security Architect

GYIK

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Megoldástervező bei Instacart in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$377,548. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Instacart für die Position Megoldástervező in Canada beträgt CA$199,248.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Instacart cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források