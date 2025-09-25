Cégjegyzék
Instacart
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Terméktervezési vezető

  • Összes Terméktervezési vezető fizetés

Instacart Terméktervezési vezető Fizetések

Az átlagos Terméktervezési vezető teljes kompenzáció in Canada a Instacart cégnél CA$163K és CA$237K yearként között mozog. Tekintsd meg a Instacart teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CA$187K - CA$213K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 2 több Terméktervezési vezető beküldésres itt: Instacart van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

CA$226K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

50%

ÉV 1

50%

ÉV 2

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (50.00% éves)

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Terméktervezési vezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Terméktervezési vezető sa Instacart in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$237,105. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Instacart para sa Terméktervezési vezető role in Canada ay CA$162,758.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Instacart cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források