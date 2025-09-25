Cégjegyzék
A medián Adattudományi vezető kompenzációs in United States csomag a Instacart cégnél összesen $565K yearként.

Medián fizetési csomag
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Összesen évente
$565K
Szint
L7
Alapbér
$265K
Stock (/yr)
$300K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
9 Év
Mik a karrierszintek a Instacart?

$160K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

50%

ÉV 1

50%

ÉV 2

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (50.00% éves)

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudományi vezető pozícióra a Instacart cégnél in United States évi $1,205,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Instacart cégnél a Adattudományi vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $380,000.

Egyéb források