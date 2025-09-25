Cégjegyzék
Instacart
Instacart Ügyfél-sikeresség Fizetések

Az átlagos Ügyfél-sikeresség teljes kompenzáció in Canada a Instacart cégnél CA$115K és CA$164K yearként között mozog.

Átlagos Teljes Juttatás

CA$131K - CA$155K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CA$115KCA$131KCA$155KCA$164K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

CA$226K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

50%

ÉV 1

50%

ÉV 2

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (50.00% éves)

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfél-sikeresség pozícióra a Instacart cégnél in Canada évi CA$163,549 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Instacart cégnél a Ügyfél-sikeresség szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$115,196.

Egyéb források