Instacart Üzleti műveletek vezető Fizetések

A Üzleti műveletek vezető kompenzáció a Instacart cégnél összesen $210K yearként a L6 szinthez. Tekintsd meg a Instacart teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$193K - $219K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$170K$193K$219K$242K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

50%

ÉV 1

50%

ÉV 2

Részvény típus
RSU

A Instacart cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (50.00% éves)

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)



GYIK

The highest paying salary package reported for a Üzleti műveletek vezető at Instacart sits at a yearly total compensation of $241,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Üzleti műveletek vezető role is $170,150.

