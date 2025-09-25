A Könyvelő kompenzáció in United States a Instacart cégnél összesen $133K yearként a L4 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $143K. Tekintsd meg a Instacart teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$133K
$128K
$5.1K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Instacart cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
50%
ÉV 1
50%
ÉV 2
A Instacart cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:
50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (50.00% éves)
50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)
