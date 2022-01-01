Cégjegyzék
Inovalon
Inovalon Fizetések

A Inovalon fizetése $43,675 éves teljes kompenzációtól egy Megoldástervező pozícióhoz az alsó végén $276,375-ig egy Vezetési tanácsadó pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Inovalon. Utoljára frissítve: 9/15/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $100K

Backend Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $132K
Adatelemző
Median $100K

Üzleti elemző
Median $96K
Üzletfejlesztés
$110K
Ügyfélszolgálat
$55.3K
Emberi erőforrások
$190K
Vezetési tanácsadó
$276K
Projektmenedzser
$146K
Értékesítés
$49.8K
Szoftvermérnöki vezető
$246K
Megoldástervező
$43.7K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Inovalon cégnél: Vezetési tanácsadó at the Common Range Average level évi $276,375 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Inovalon cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $105,223.

