Inmar Fizetések

Inmar fizetési tartománya $79,600 teljes kompenzációban évente Emberi erőforrások alsó végén $224,400 Marketing felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Inmar. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $109K
Adattudományi vezető
$188K
Adattudós
$110K

Pénzügyi elemző
$86.7K
Emberi erőforrások
$79.6K
Marketing
$224K
Termékvezető
$147K
Értékesítés
$124K
Szoftverfejlesztési vezető
$159K
GYIK

The highest paying role reported at Inmar is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $224,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inmar is $124,375.

