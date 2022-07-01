Infront X Fizetések

Cégkönyvtár
Infront X fizetési tartománya $43,512 teljes kompenzációban évente Projektmenedzser alsó végén $181,090 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Infront X. Utoljára frissítve: 8/12/2025

$160K

Termékvezető
$181K
Projektmenedzser
$43.5K
Szoftverfejlesztő
$92.8K

Technikai projektmenedzser
$161K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Infront X-nél a Termékvezető at the Common Range Average level, évi $181,090 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Infront X-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $126,793.

