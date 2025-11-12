A Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök kompenzáció in Pune Metropolitan Region a Infosys cégnél ₹550K yearként a JL3B szinthez és ₹1.49M yearként a JL5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Pune Metropolitan Region csomag összesen ₹882K. Tekintsd meg a Infosys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
JL3B
₹550K
₹543K
₹6.5K
₹0
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹798K
₹795K
₹3K
₹0
JL5
₹1.49M
₹1.49M
₹0
₹0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Infosys cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)