  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Full-Stack szoftvermérnök

  • San Francisco Bay Area

Infosys Full-Stack szoftvermérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Infosys cégnél $100K yearként és $105K között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $100K. Tekintsd meg a Infosys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
JL3B
Systems Engineer(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Systems Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Technology Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
JL5
Technology Lead
$100K
$100K
$0
$0
Megtekintés 2 További szintek
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Infosys cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack szoftvermérnök pozícióra a Infosys cégnél in San Francisco Bay Area évi $105,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Infosys cégnél a Full-Stack szoftvermérnök szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $100,000.

