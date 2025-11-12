A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in Greater Bengaluru a Infosys cégnél ₹746K yearként a JL3B szinthez és ₹2.08M yearként a JL6B szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Bengaluru csomag összesen ₹1.01M. Tekintsd meg a Infosys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
JL3B
₹746K
₹742K
₹2.6K
₹1.1K
JL3A
₹572K
₹557K
₹0
₹15.5K
JL4
₹1.12M
₹1.06M
₹3K
₹54.9K
JL5
₹1.58M
₹1.53M
₹0
₹48K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Infosys cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)