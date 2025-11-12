A Backend szoftvermérnök kompenzáció in United States a Infosys cégnél $71.2K yearként a JL3B szinthez és $125K yearként a JL6B szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $85K. Tekintsd meg a Infosys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
JL3B
$71.2K
$71.2K
$0
$0
JL3A
$81.3K
$81.3K
$0
$0
JL4
$88.9K
$88.6K
$0
$357
JL5
$113K
$113K
$0
$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Infosys cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)