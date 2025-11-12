Cégjegyzék
Infosys Backend szoftvermérnök Fizetések Canada helyen

A Backend szoftvermérnök kompenzáció in Canada a Infosys cégnél CA$90.4K yearként a JL3B szinthez és CA$104K yearként a JL5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$101K.

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
JL3B
Systems Engineer(Belépő szint)
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Infosys cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend szoftvermérnök pozícióra a Infosys cégnél in Canada évi CA$109,459 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Infosys cégnél a Backend szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$100,792.

