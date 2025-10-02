Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Infor Szoftvermérnök Fizetések Sri Lanka helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Sri Lanka a Infor cégnél összesen LKR 2.78M yearként a Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Sri Lanka csomag összesen LKR 3.18M. Tekintsd meg a Infor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Mik a karrierszintek a Infor?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Infor cégnél in Sri Lanka évi LKR 17,549,918 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Infor cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Sri Lanka jelentett medián éves teljes kompenzáció LKR 3,105,675.

