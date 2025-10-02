Cégjegyzék
Infor Szoftvermérnök Fizetések Prague Metropolitan Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Prague Metropolitan Area a Infor cégnél összesen CZK 1.25M yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Prague Metropolitan Area csomag összesen CZK 1.31M. Tekintsd meg a Infor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Megtekintés 1 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Infor in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 1,403,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infor for the Szoftvermérnök role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,137,187.

Egyéb források