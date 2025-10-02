Cégjegyzék
Infobip
Infobip Szoftvermérnök Fizetések Croatia helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Croatia csomag a Infobip cégnél összesen €44.3K yearként. Tekintsd meg a Infobip teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Infobip
Software Engineer
Zagreb, GZ, Croatia
Összesen évente
€44.3K
Szint
Middle
Alapbér
€42.4K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€1.9K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
€142K

Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Infobip cégnél in Croatia évi €57,887 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Infobip cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Croatia jelentett medián éves teljes kompenzáció €42,355.

