Info-Tech Research Group
  • Projektmenedzser

  • Összes Projektmenedzser fizetés

Info-Tech Research Group Projektmenedzser Fizetések

A medián Projektmenedzser kompenzációs in Canada csomag a Info-Tech Research Group cégnél összesen CA$141K yearként. Tekintsd meg a Info-Tech Research Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Összesen évente
CA$141K
Szint
-
Alapbér
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$4.1K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Info-Tech Research Group cégnél in Canada évi CA$193,906 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Info-Tech Research Group cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$141,415.

