A Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök kompenzáció in Greater Delhi Area a Info Edge cégnél összesen ₹1.35M yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Greater Delhi Area csomag összesen ₹1.4M. Tekintsd meg a Info Edge teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
