Info Edge
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Full-Stack szoftvermérnök

  • India

Info Edge Full-Stack szoftvermérnök Fizetések India helyen

A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in India a Info Edge cégnél összesen ₹1.84M yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.77M. Tekintsd meg a Info Edge teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer
(Belépő szint)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Info Edge?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack szoftvermérnök pozícióra a Info Edge cégnél in India évi ₹2,237,962 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Info Edge cégnél a Full-Stack szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,665,459.

Egyéb források