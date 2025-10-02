A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Delhi Area a Info Edge cégnél ₹1.8M yearként a Senior Software Engineer szinthez és ₹4.88M yearként a Tech Lead/Team Lead szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Delhi Area csomag összesen ₹2.01M. Tekintsd meg a Info Edge teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
