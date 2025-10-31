Cégjegyzék
Inetum
Inetum Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Spain csomag a Inetum cégnél összesen €28.9K yearként. Tekintsd meg a Inetum teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Inetum
Software Engineer
Bilbao, PV, Spain
Összesen évente
€28.9K
Szint
L2
Alapbér
€28.9K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Inetum?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Befoglalt Munkakörök

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Inetum cégnél in Spain évi €38,012 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Inetum cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Spain jelentett medián éves teljes kompenzáció €28,519.

