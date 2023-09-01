Cégkönyvtár
Inetum
Inetum Fizetések

Inetum fizetési tartománya $19,857 teljes kompenzációban évente Adatelemző alsó végén $162,089 Üzleti működés felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Inetum. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $33K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Üzleti működés
$162K
Üzleti elemző
$48.8K

Adatelemző
$19.9K
Informatikus
$37K
Menedzsment tanácsadó
$25.2K
Termékvezető
$30.5K
Projektmenedzser
$38.3K
Megoldásépítész
$42.1K
GYIK

The highest paying role reported at Inetum is Üzleti működés at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,089. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inetum is $36,991.

