Cégjegyzék
Indus Valley Partners
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Megoldástervező

  • Összes Megoldástervező fizetés

Indus Valley Partners Megoldástervező Fizetések

Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in India a Indus Valley Partners cégnél ₹509K és ₹708K yearként között mozog. Tekintsd meg a Indus Valley Partners teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹545K - ₹642K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹509K₹545K₹642K₹708K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Megoldástervező beküldésres itt: Indus Valley Partners van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Indus Valley Partners?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Megoldástervező ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Adat architekt

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Indus Valley Partners cégnél in India évi ₹708,275 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Indus Valley Partners cégnél a Megoldástervező szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹508,505.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Indus Valley Partners cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Flipkart
  • Pinterest
  • Snap
  • Amazon
  • Apple
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források