Indus Valley Partners Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Indus Valley Partners cégnél összesen ₹1.52M yearként. Tekintsd meg a Indus Valley Partners teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Indus Valley Partners
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Összesen évente
₹1.52M
Szint
L2
Alapbér
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Indus Valley Partners?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Indus Valley Partners cégnél in India évi ₹1,778,613 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Indus Valley Partners cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,515,301.

