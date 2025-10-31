Cégjegyzék
inDriver
inDriver Terméktervező Fizetések

A medián Terméktervező kompenzációs in Kazakhstan csomag a inDriver cégnél összesen KZT 23.19M yearként.

Medián fizetési csomag
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Összesen évente
KZT 23.19M
Szint
Middle
Alapbér
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bónusz
KZT 0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a inDriver cégnél in Kazakhstan évi KZT 33,351,911 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A inDriver cégnél a Terméktervező szerepkörre in Kazakhstan jelentett medián éves teljes kompenzáció KZT 23,186,435.

