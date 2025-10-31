Cégjegyzék
inDriver
  • Fizetések
  • Adattudós

  • Összes Adattudós fizetés

inDriver Adattudós Fizetések

A medián Adattudós kompenzációs in Cyprus csomag a inDriver cégnél összesen €64.9K yearként. Tekintsd meg a inDriver teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
inDriver
Data Scientist
Limassol, LI, Cyprus
Összesen évente
€64.9K
Szint
hidden
Alapbér
€64.9K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a inDriver cégnél in Cyprus évi €79,689 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A inDriver cégnél a Adattudós szerepkörre in Cyprus jelentett medián éves teljes kompenzáció €64,911.

