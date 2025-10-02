Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Indra Szoftvermérnök Fizetések Chile helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Chile csomag a Indra cégnél összesen CLP 19.45M yearként. Tekintsd meg a Indra teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Összesen évente
CLP 19.45M
Szint
L2
Alapbér
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bónusz
CLP 0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a Indra?

CLP 152.53M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Indra cégnél in Chile évi CLP 21,290,200 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Indra cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Chile jelentett medián éves teljes kompenzáció CLP 19,447,952.

