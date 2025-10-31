Cégjegyzék
indie Semiconductor
indie Semiconductor Hardvermérnök Fizetések

A medián Hardvermérnök kompenzációs in United States csomag a indie Semiconductor cégnél összesen $160K yearként. Tekintsd meg a indie Semiconductor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
Összesen évente
$160K
Szint
2
Alapbér
$120K
Stock (/yr)
$40K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
Mik a karrierszintek a indie Semiconductor?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a indie Semiconductor cégnél in United States évi $314,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A indie Semiconductor cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $185,000.

