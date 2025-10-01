Cégjegyzék
Indeed Szoftvermérnöki vezető Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in San Francisco Bay Area a Indeed cégnél $430K yearként a TDM3 szinthez és $473K yearként a TDM4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $430K. Tekintsd meg a Indeed teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
TDM3
Manager
$430K
$268K
$129K
$33K
TDM4
Senior Manager
$473K
$277K
$163K
$32.6K
TDM5
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
TDM6
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 2 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

Nyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Indeed cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.4%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Indeed cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.35% negyedéves)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnöki vezető at Indeed in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $565,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Szoftvermérnöki vezető role in San Francisco Bay Area is $427,000.

Egyéb források