Indeed Szoftvermérnök Fizetések Greater Seattle Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Seattle Area a Indeed cégnél $164K yearként a L1 szinthez és $472K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Seattle Area csomag összesen $310K. Tekintsd meg a Indeed teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L0
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Software Engineer I
$164K
$131K
$17.3K
$15.7K
L2
Software Engineer II
$241K
$164K
$61.6K
$14.6K
L2-II
Senior Software Engineer
$312K
$199K
$87.9K
$24.9K
$160K

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Indeed cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.4%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Indeed cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.35% negyedéves)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós Szoftvermérnök

