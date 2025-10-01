Cégjegyzék
A Termékmenedzser kompenzáció in New York City Area a Indeed cégnél $147K yearként a L2 szinthez és $545K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $157K. Tekintsd meg a Indeed teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L2
Associate Product Manager
$147K
$116K
$21.3K
$10.5K
L3
Product Manager
$188K
$144K
$34.1K
$10.2K
L4
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Director
$545K
$279K
$174K
$93K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Indeed cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.4%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Indeed cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.35% negyedéves)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



GYIK

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Termékmenedzser en Indeed in New York City Area está en una compensación total anual de $545,450. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Indeed para el puesto de Termékmenedzser in New York City Area es $173,000.

