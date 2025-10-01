A Termékmenedzser kompenzáció in Greater Austin Area a Indeed cégnél $179K yearként a L2 szinthez és $687K yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Austin Area csomag összesen $348K. Tekintsd meg a Indeed teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L2
$179K
$125K
$34.7K
$19K
L3
$192K
$132K
$44.9K
$14.5K
L4
$353K
$173K
$160K
$20.5K
L5
$494K
$230K
$202K
$62.8K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Indeed cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.4%
ÉV 3
A Indeed cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)
33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.35% negyedéves)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.