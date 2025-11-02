Az átlagos Könyvelő teljes kompenzáció in United States a Indeed cégnél $255K és $348K yearként között mozog. Tekintsd meg a Indeed teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025
Átlagos Teljes Juttatás
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Indeed cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.4%
ÉV 3
A Indeed cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)
33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.35% negyedéves)
