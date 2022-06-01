Cégkönyvtár
Included Health
Included Health Fizetések

Included Health fizetési tartománya $114,570 teljes kompenzációban évente Pénzügyi elemző alsó végén $332,655 Üzleti működés felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Included Health. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Termékvezető
Median $219K
Adminisztratív asszisztens
$125K

Üzleti működés
$333K
Adatelemző
$134K
Adattudós
$325K
Pénzügyi elemző
$115K
Termékdizájner
$186K
Programmenedzser
$208K
Projektmenedzser
$137K
Toborzó
$166K
Szoftverfejlesztési vezető
$265K
UX kutató
$286K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Included Health-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Included Health-nél a Üzleti működés at the Common Range Average level, évi $332,655 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Included Health-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $197,003.

